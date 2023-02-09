У трьох областях 9 лютого не вимикатимуть світло, - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні залишається значним через зниження температури. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години. В Одесу та Одеський район поступово подаються більші обсяги електроенергії.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".

Там зазначають, що продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Крым того, здійснюється імпорт електроенергії.

"Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення", - зазначили в "Укренерго".

Там додають, що ліміти на споживання 9 лютого не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей, де сьогодні заплановано проведення вимірів фактичного споживання. Обмеження споживання в цих областях не застосовуватимуться.

До решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Графіки відключень та перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

"На Одещині тривають ремонтні роботи. Бригади "Укренерго" та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання на рівні, який був до аварії. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян", - повідомили в Укренерго.

Нагадаємо, починаючи з 8 лютого в Україні запроваджують новий механізм розподілення лімітів на споживання електроенергії. Так, в кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень щодо електроспоживання.