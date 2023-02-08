Кияни зможуть отримувати нагадування про відключення світла по SMS

У Києві жителі зможуть дізнаватися про відключення світла за допомогою SMS-повідомлень.

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Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

"Ми з колегами з lifecell запустили сервіс SMS-нагадувань про час імовірних стабілізаційних відключень. Ви отримаєте повідомлення від lifecell десь за 15 хвилин до того, як світло має бути відключене за графіком. Також сповіщення надійде, якщо будуть задіяні екстрені відключення", - зазначив він.

Щоб підключити послугу, потрібно набрати *277# на мобільному та вказати групу відключень. Послуга безкоштовна.

Коваленко додав, що завдяки послузі абоненти зможуть отримувати сповіщення про відключення незалежно від того, чи є у них інтернет.

"Поки що послуга працює лише для Києва і лише для абонентів lifecell, але не виключаю, що до нас долучаться партнери та інші міста", - додав він.

Нагадаємо, пресслужба НЕК "Укренерго" повідомляла, що починаючи з 8 лютого в Україні в Україні запроваджують новий механізм розподілення лімітів на споживання електроенергії. Так, в кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень щодо е/е.

Джерело фото: Depositphotos