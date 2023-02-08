У трьох областях 8 лютого не вимикатимуть світло, - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні зростає, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".

Зазначається, що після аварійного ремонту обладнання включено в роботу один блок на одній з електростанцій у центральному регіоні.

Також зросла генерація з відновлюваних джерел енергії. Водночас один блок на іншій електростанції виведений в аварійний ремонт. Крім того, продовжується імпорт електроенергії.

"Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення", - підкреслюють в "Укренерго".

Там додають, що в Одеській області зберігаються мережеві обмеження.

"Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де сьогодні планувалось провести виміри фактичного споживання. Однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, так як пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів. При цьому обмеження споживання в області наразі не застосовуватимуться", - зауважують в "Укренерго".

До решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Графіки відключень та перелік обленерго можна знайти за посиланням.

В Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення.

"На Одещині ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних та дронових атак росіян", - підкреслили в "Укренерго".

Нагадаємо, починаючи з 8 лютого в Україні запроваджують новий механізм розподілення лімітів на споживання електроенергії. Так, в кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень щодо електроспоживання.