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У трьох областях 8 лютого не вимикатимуть світло, - Укренерго
Споживання електроенергії в Україні зростає, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.
Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".
Зазначається, що після аварійного ремонту обладнання включено в роботу один блок на одній з електростанцій у центральному регіоні.
Також зросла генерація з відновлюваних джерел енергії. Водночас один блок на іншій електростанції виведений в аварійний ремонт. Крім того, продовжується імпорт електроенергії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення", - підкреслюють в "Укренерго".
Там додають, що в Одеській області зберігаються мережеві обмеження.
"Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де сьогодні планувалось провести виміри фактичного споживання. Однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, так як пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів. При цьому обмеження споживання в області наразі не застосовуватимуться", - зауважують в "Укренерго".
До решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.
Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.
Графіки відключень та перелік обленерго можна знайти за посиланням.
В Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення.
"На Одещині ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних та дронових атак росіян", - підкреслили в "Укренерго".
Нагадаємо, починаючи з 8 лютого в Україні запроваджують новий механізм розподілення лімітів на споживання електроенергії. Так, в кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень щодо електроспоживання.