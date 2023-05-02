В Турции откроют самую большую солнечную электростанцию в Европе

В турецкой провинции Конья 5 мая состоится открытие самой большой солнечной электростанции (СЭС) в Европе. Она будет снабжать электроэнергией около 2 млн человек.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Отмечается, что СЭС "Карапинар" мощностью 1350 МВт принадлежит компании Kalyon Energy.

СЭС "Карапинар" охватывает площадь 20 млн. кв. метров. Монтажные работы на площадке солнечной электростанции начались в январе 2020 года.

С вводом в эксплуатацию СЭС "Карапинар" увеличит долю установленной мощности солнечной энергетики Турции на 20 процентов.

Солнечная электростанция состоит из 3256038 солнечных панелей, производимых на предприятии Kalyon Fotovoltaik.

Активную финансовую поддержку проекту оказало британское правительство. Общая стоимость проекта СЭС оценивается в 1 млрд долларов. Значительная часть этой суммы выделена по линии британского экспортно-кредитного агентства UKEF.

Солнечная электростанция будет производить ежегодно 3 млрд кВт электроэнергии, что соответствует 1 проценту потребления электроэнергии в Турции.

За счет новой СЭС будут удовлетворены потребности в электроэнергии около 2 млн человек.

Кроме того, электростанция будет предотвращать выбросы 2 млн тонн вредных веществ в окружающую среду.

Отметим, 27 апреля в Турции открыли первую в стране атомную электростанцию "Аккуя", построенную российской государственной атомной энергетической компанией "Росатом".