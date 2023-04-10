Турция планирует с мая начать поставки газа из собственных месторождений

Министр энергетики Фатих Донмез заявил, что Турция начнет снабжать домохозяйства газом из своих шельфовых месторождений с мая 2023 года.

Об этом он сообщил в интервью CNNTurk.

В ведомстве рассчитывают, что залежи газа обеспечат потребности страны на период до 35 лет. Распределением газа по домохозяйствам будет заниматься государственный импортер энергоресурсов BOTAS.

Речь идет о примерно 710 миллиардах кубометров запасов природного газа, обнаруженных на морских месторождениях, в основном на месторождении Сакарья. Залежи оценивают в 500 миллиардов долларов по текущим рыночным ценам.

Донмез также намекнул на возможные понижения тарифов на коммунальные услуги накануне выборов 14 мая, на которых президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает переизбираться на еще один срок. Эрдоган объявит "хорошие новости" 20 апреля, сказал министр энергетики.

Напомним, что летом Турция нашла залежи нефти на 1 миллиард долларов. Тогда же Анкара объявила о начале укладки газопровода на дне Черного моря у берегов Турции. Уже в первом квартале 2023 года страна рассчитывает извлечь из нового месторождения 10 млн кубометров газа.

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