Туреччина планує з травня розпочати постачання газу з власних родовищ

Міністр енергетики Фатіх Донмез заявив, що Туреччина почне постачати домогосподарствам газ зі своїх шельфових родовищ з травня 2023 року.

Про це він повідомив в інтерв'ю CNNTurk.

У відомстві розраховують, що поклади газу задовольнять потреби країни на період до 35 років. Розподілом газу домогосподарствам буде займатися державний імпортер енергоресурсів BOTAS.

Йдеться про приблизно 710 мільярдів кубометрів запасів природного газу, виявлені на морських родовищах, в основному на родовищі Сакарья. Поклади оцінюють у 500 мільярдів доларів за поточними ринковими цінами.

Донмез також натякнув на можливі зниження тарифів на комунальні послуги напередодні виборів 14 травня, на яких президент Реджеп Таїп Ердоган розраховує переобиратися на ще один термін. Ердоган оголосить "хороші новини" 20 квітня, сказав міністр енергетики.

Нагадаємо також, що влітку Туреччина знайшла поклади нафти на 1 мільярд доларів. Тоді ж Анкара оголосила про початок укладання газопроводу на дні Чорного моря біля берегів Туреччини. Вже у першому кварталі 2023 року країна розраховує видобути з нового родовища 10 млн кубометрів газу.

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