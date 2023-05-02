У Туреччині відкриють найбільшу сонячну електростанцію в Європі

У турецькій провінції Конья 5 травня відбудеться відкриття найбільшої сонячної електростанції (СЕС) у Європі. Вона забезпечуватиме електроенергією близько 2 млн людей.

Про це повідомляє турецьке інформаційне агенство "Анадолу".

Зазначається, що СЕС "Карапинар" потужністю 1350 МВт належить компанії Kalyon Energy.

СЕС "Карапинар" охоплює площу 20 млн кв. метрів. Монтажні роботи на майданчику сонячної електростанції стартували у січні 2020 року.

З введенням в експлуатацію СЕС "Карапинар" збільшить частку встановленої потужності сонячної енергетики Туреччини на 20 відсотків.

Сонячна електростанція складається з 3256038 сонячних панелей, вироблених на підприємстві Kalyon Fotovoltaik.

Активну фінансову підтримку проекту надав британський уряд. Загальна вартість проекту СЕС оцінюється в 1 млрд. доларів. Значну частину цієї суми виділено по лінії британського експортно-кредитного агентства UKEF.

Сонячна електростанція вироблятиме щорічно 3 млрд кВт електроенергії, що відповідає 1 відсотку споживання електроенергії в Туреччині.

За рахунок нової СЕС буде задоволено потреби в електроенергії близько 2 млн осіб.

Крім того, електростанція запобігатиме викидам 2 млн тонн шкідливих речовин у навколишнє середовище.

Зауважимо, 27 квітня в Туреччині відкрили першу в країні атомну електростанцію "Аккуя", яка побудована російською державною атомною енергетичною компанією "Росатом".