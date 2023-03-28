В Украине дешевеет автогаз: какие цены

Средняя цена на сжиженный газ с 27 по 28 марта в сетях автозаправочных станций уменьшилась на 11 копеек на литре – до 21,89 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет enkorr.ua.

Отмечается, что со вчерашнего дня на 50 коп./л автогаз подешевел на АЗС сети VostokGaz. Его стоимость составляет 21,49 грн/л.

Меньше всего – 2 копейки на литре – снизилась цена на станциях "БРСМ-Нефти", где сегодня автогаз стоит 21,28 грн/л.

Такие сети, как "Автотранс", "Кворум", "Укрнафта", цены на сжиженный газ не меняли.

Дороже всего автомобильный газ сегодня можно купить на АЗС Socar – за 23,11 грн/л (-0 грн/л), самое дешевое – за 19,45 грн/л – традиционно на станциях сети "Авантаж 7".

Напомним, цены на топливо в Украине продолжают снижаться из-за падения цен на нефть и котировок на топливо в Европе. Посевная кампания не оправдала ожиданий трейдеров и не привела к повышению цен на топливо. Рынок остается профицитным, несмотря на закупку горючего аграриями.