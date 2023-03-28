В Україні дешевшає автогаз: які ціни

Середня ціна на скраплений газ із 27-го по 28 березня у мережах автозаправних станцій зменшилась на 11 копійок на літрі – до 21,89 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише enkorr.ua.

Зазначається, що відучора на 50 коп./л автогаз подешевшав на АЗС мережі VostokGaz. Його вартість становить 21,49 грн/л. Найменше – 2 копійки на літрі – знизилась ціна на станціях "БРСМ-Нафти", де сьогодні автогаз коштує 21,28 грн/л.

Такі мережі, як "Автотранс", "Кворум", "Укрнафта" ціни на скраплений газ не змінювали.

Найдорожче автомобільний газ сьогодні можна купити на АЗС Socar – за 23,11 грн/л (-0 грн/л), найдешевше – за 19,45 грн/л – традиційно на станціях мережі "Авантаж 7".

Нагадаємо, ціни на паливо в Україні продовжують знижуватися через падіння цін на нафту та котирувань на пальне в Європі. Посівна кампанія не виправдала сподівань трейдерів та не призвела до підвищення цін на пальне. Ринок залишається профіцитним попри закупівлю пального аграріями.