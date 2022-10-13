В Украине подорожал автогаз: цены на АЗС

В Украине 12 октября по сравнению с предыдущим днем средняя цена на сжиженный газ выросла на 14 копеек – до 26,72 гривен за литр. Об этом сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на ежедневный мониторинг розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На АЗС WOG и ОККО цены на автогаз за сутки поднялись на 18 и 20 коп/л – до 27,21 и 27,27 грн/л соответственно. На "Авантаж 7" газ подорожал на 40 коп/л - до 25,25 грн/л.

На 5-55 коп/л автогаз подорожал в таких сетях АЗС как "БРСМ-Нефть", Shell, "Олас", Rodnik, VostokGaz и Mango.

На станциях консолидированной сети "Приват" автогаз стоит 25,89-26,08 грн/л, что на 16 коп/л превышает стоимость сжиженного газа на каждой АЗС днем ранее.

В общем, после существенного роста мировых котировок нефти, который наблюдался на прошлой неделе (3-9 октября), топливо подорожало в опте.

Цены на горючее в опте подскочили на 2 гривни за литр. При этом цены в опте имеют потенциал для роста до 3-3,5 гривен за литр, так что в ближайшие дни цены на топливо в опте могут вырасти еще на 1-1,5 гривны за литр.

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