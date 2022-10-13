В Україні подорожчав автогаз: ціни на АЗС

В Україні 12 жовтня в порівнянні з попереднім днем середня ціна на скраплений газ зросла на 14 копійок — до 26,72 гривень за літр. Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на щоденний моніторинг роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На АЗС WOG і ОККО ціни на автогаз за добу піднялися на 18 і 20 коп/л — до 27,21 і 27,27 грн/л відповідно. На "Авантаж 7" газ здорожчав на 40 коп/л — до 25,25 грн/л.

На 5-55 коп/л автогаз подорожчав у таких мереж АЗС як "БРСМ-Нафта", Shell, "Олас", Rodnik, VostokGaz і Mango

На станціях консолідованої мережі "Приват" автогаз коштує 25,89-26,08 грн/л, що на 16 коп/л перевищує вартість скрапленого газу на кожній відповідній АЗС днем раніше.

Загалом після суттєвого зростання світових котирувань нафти, яке спостерігалося минулого тижня (3-9 жовтня), паливо подорожчало в гурті.

Ціни на пальне в гурті підскочили на 2 гривні за літр. При цьому ціни в гурті мають потенціал для росту до 3-3,5 гривень за літр, отже найближчими днями ціни на пальне в гурті можуть вирости ще на 1-1,5 гривні за літр.

Джерело фото: ua.depositphotos.com