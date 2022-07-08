В Украине существенно снизились цены на автогаз

Средняя цена на сжиженный газ за неделю в сетях АЗС снизилась на 2,26 грн/л – до 37,14 грн/л.

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Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

В частности, на станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 2 грн/л и 1 грн/л до 35,99 и 36,98 грн/л соответственно.

В сети "Укрнафты" цена снизилась на 3 грн/л до 36,95 грн/л, на станциях "Авиас" и других — на 1,99 грн/л до 37,92 грн/л.

Больше всего подешевел — на 5,5 грн/л — автогаз в "Рур групп". Там сейчас он стоит 36,50 грн/л.

В сети Socar автогаз подешевел на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. На столько же цена опустилась на станциях Rodnik.

Кроме того, на 0,3-4,7 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Как отметили в "А-95", уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.

С начала июня средняя стоимость оптовых партий автогаза на условиях самовывоза уменьшилась более 20%, с 67 тыс. грн/т до 54 тыс. грн/т.

Отметим, Кабинет министров просит граждан переходить на использование электротранспорта, в частности электроавтомобилей, из-за топливного кризиса, созданного военными действиями со стороны России.