В Україні суттєво знизилися ціни на автогаз

Середня ціна на скраплений газ за тиждень у мережах АЗС знизилася на 2,26 грн/л – до 37,14 грн/л.

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Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95, повідомляє Enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО та WOG автогаз подешевшав на 2 грн/л та 1 грн/л до 35,99 та 36,98 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" ціна знизилася на 3 грн/л до 36,95 грн/л, на станціях "Авіас" та інших - на 1,99 грн/л до 37,92 грн/л.

Найбільше подешевшав — на 5,5 грн/л — автогаз у "Рур груп". Там зараз він коштує 36,50 грн/л.

У мережі Socar автогаз подешевшав на 2 грн/л до 37,98 грн/л. На стільки ж ціна знизилася на станціях Rodnik.

Крім того, на 0,3-4,7 грн/л подешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нафта", BVS та інших.

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін обумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну та збалансуванням попиту на нього.

З початку червня середня вартість оптових партій автогазу на умовах самовивезення зменшилась понад 20%, з 67 тис. грн/т до 54 тис. грн/т.

Зазначимо, Кабінет міністрів просить громадян переходити на використання електротранспорту, зокрема електроавтомобілів через паливну кризу, створену військовими діями з боку Росії.