В Украине упростили процедуру установления мини-ТЭЦ

Кабинет Министров Украины упростил процедуру размещения когенерационных газопоршневых установок, необходимых для обеспечения бесперебойного электропитания. Их можно будет установить без прохождения ряда разрешительных процедур.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Правительство упростило процедуру размещения когенерационных газопоршневых установок, необходимых для обеспечения бесперебойного электропитания школ, больниц и объектов критической инфраструктуры. Теперь их можно будет установить без прохождения ряда разрешительных процедур", - отметил Шмигаль.

По его словам, эти установки создадут резерв мощности на случаи экстренного отключения электроснабжения и одновременно децентрализуют генерацию.

Как сообщил Шмигаль, благодаря сотрудничеству с USAID до конца 2023 года Украина должна получить 69 установок малой и средней мощности.

"Уже этой зимой будем иметь положительный результат от их эксплуатации", - подчеркнул Шмигаль.

Напомним, Кабинет министров 17 ноября утвердил постановление, которым упростил завоз в Украину энергетического оборудования, в том числе генераторов и трансформаторов.

Решение принято для обеспечения потребности в необходимом оборудовании, вызванном вызовами в энергетической сфере в условиях войны, и будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине и в течение следующих 90 дней.

По данным The New York Times, этой зимой украинские теплоэлектростанции произведут 4,5 гигаватта электроэнергии, что составляет треть от производства, которое было до полномасштабной войны.