В Україні спростили процедуру встановлення міні-ТЕЦ

Кабінет міністрів України спростив процедуру розміщення когенераційних газопоршневих установок, необхідних для забезпечення безперебійного електроживлення. Їх можна буде встановити без проходження низки дозвільних процедур.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд спростив процедуру розміщення когенераційних газопоршневих установок, необхідних для забезпечення безперебійного електроживлення шкіл, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури. Тепер їх можна буде встановити без проходження низки дозвільних процедур", - зазначив Шмигаль.

За його словами, ці установки створять резерв потужності на випадки екстреного відключення електропостачання й водночас децентралізують генерацію.

Як повідомив Шмигаль, завдяки співпраці з USAID до кінця 2023 року Україна має отримати 69 установок малої та середньої потужності.

"Вже цієї зими будемо мати позитивний результат від їх експлуатації", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 17 листопада затвердив постанову, якою спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів.

Рішення ухвалено задля забезпечення потреби в необхідному обладнанні, зумовленої викликами в енергетичній сфері в умовах війни, і діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 днів.

За даними The New York Times, цієї зими українські теплоелектростанції вироблять 4,5 гігават електроенергії, що становить третину від того виробництва, яке було до повномасштабної війни.