В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы: восстановление быстрее разрушения

Состояние энергосистемы в Украине сейчас лучше, чем было в последнее время. Темпы ее восстановления быстрее разрушения.

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Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"Даже могу сказать, что судя по темпам восстановления, оно быстрее темпов разрушений. Это все может измениться конечно же, поэтому не будем расслабляться. Но, если все будет идти как сейчас, то ситуация будет меняться к лучшему", - отметил он.

По его словам, в понедельник не прогнозируется существенный дефицит в энергосистеме, отключений света в большинстве областей не будет.

Напомним, войска Российской Федерации 10 февраля нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины, целились на объекты критической инфраструктуры. Враг применил 71 ракету (в т.ч. ночные пуски), из которых Воздушные силы ВСУ уничтожили 61.