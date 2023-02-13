В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми: відновлення швидше за руйнування

Стан енергосистеми в Україні наразі кращий, ніж був останнім часом. Темпи її відновлення швидші, ніж руйнування.

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Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"Навіть можу сказати, що судячи з темпів відновлення, воно є швидшим, ніж темпи руйнувань. Це все може змінитися звичайно ж, тому не будемо розслаблятися. Але, якщо все йтиме як зараз, то ситуація буде змінюватися на краще", - зазначив він.

За його словами, у понеділок не прогнозується значний дефіцит в енергосистемі, відключень світла у більшості областей не буде.

Нагадаємо, війська Російської Федерації 10 лютого завдали чергового масованого ракетного удару по території Україні, цілилися на об’єкти критичної інфраструктури. Ворог застосував 71 ракету (в т.ч. нічні пуски), з яких Повітряні сили ЗСУ знищили 61.