"Укренерго" про наслідки чергової атаки РФ по енергоінфраструктурі: катастрофи не сталося

Масштаб пошкоджень внаслідок чергової атаки РФ по об'єктах критичної інфраструктури України 10 лютого значний, росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій.

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Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогоднішня атака скоригувала наші плани по відновленню генерації, але разом з тим, катастрофи знову не сталося. Росіянам вчотирнадцяте не вдалося досягти своїх цілей", - зазначив він.

За його словами, найскладніша ситуація зі світлом залишається у Харківській та Хмельницькій областях.

"У Харкові сьогодні дійсно буде складна ситуація. Ми плануємо протягом вихідних відновити роботу деяких енергооб’єктів, які були пошкоджені сьогодні. Критична інфраструктура Харкова заживлена. Ми працюємо над тим, щоб у Харкові ситуація з відключеннями наближалася до тієї ситуації, яка є по країні. Але на це потрібен певний час", - повідомив Кудрицький.

Він зазначив, що енергетикам ще потрібен час, щоб оцінити масштаб руйнувань у Хмельницькій області, роботи з відновлення будуть вести 11-12 лютого.

"За моїми прогнозами, внаслідок того, що ми все-таки відновимо певні обсяги генерації та наближаємося до вихідних, де споживання завжди менше і потепління, ми матимемо стабільну, контрольовану ситуацію в енергосистемі у суботу та неділю. І я навіть обережно спрогнозую, що у певний час доби у нас навіть не буде доведено ліміти споживання", – додав Кудрицький.

Нагадаємо, війська Російської Федерації 10 лютого завдали чергового масованого ракетного удару по території Україні, цілилися на об’єкти критичної інфраструктури. Ворог застосував 71 ракету (в т.ч. нічні пуски), з яких Повітряні сили ЗСУ знищили 61.

Зокрема, вибухи лунали у Хмельницькому та Києві. В столиці ППО збила 10 ракет. Але є пошкодження внаслідок падіння уламків ракети. У Харкові ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. А у Львівській області біля населеного пункту Кізлів впала, але не розірвалася ворожа ракета.