В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после ночных обстрелов

В результате ночной атаки энергетическая инфраструктура Украины не получила новых повреждений. Пока энергосистема способна обеспечить потребности потребителей, но в вечерние часы электроэнергию стоит экономить.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 19 населенных пунктов, в Запорожской области - 27 населенных пунктов. Из-за предварительных обстрелов без света еще остается часть потребителей в Сумской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

За сутки ремонтным бригадам удалось вернуть свет почти для 29 тыс. потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Запорожской областях.

Также для обеспечения потребностей населения весь день будет продолжаться импорт электроэнергии из Словакии, однако в вечернее время его объем будет незначителен.

Указывается, что энергетики вывели в ремонт атомные энергоблоки, блоки тепловой и гидрогенерации. Восстановительные работы постоянно продолжаются и в магистральных сетях.

В "Укрэнерго" призывают экономно использовать электроэнергию в вечерние часы, особенно с 19:00 до 22:00. Это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему в вечерний пик потребления и облегчит балансировку.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что на сегодняшний день в энергосистеме Украины наблюдается определенный дефицит электроэнергии, но об отключении потребителей пока речь не идет.

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