В “Укренерго” розповіли про стан енергосистеми після нічних обстрілів

Внаслідок нічної атаки енергетична інфраструктура України не зазнала нових пошкоджень. Наразі енергосистема здатна забезпечити потреби споживачів, але у вечірні години електроенергію варто економити.

Про це повідомляє "Укренерго".

Водночас, внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 19 населених пунктів, у Запорізькій області – 27 населених пунктів. Через попередні обстріли без світла ще залишається частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

За добу ремонтним бригадам вдалося повернути світло для майже 29 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.

Також, для забезпечення потреб населення увесь день триватиме імпорт електроенергії зі Словаччини, однак у вечірній години його обсяг буде незначний.

Зазначається, що енергетики вивели в ремонт атомні енергоблоки, блоки теплової та гідрогенерації. Відновлювальні роботи постійно тривають і у магістральних мережах.

В “Укренерго” закликають ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години, особливо з 19:00 до 22:00. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему у вечірній пік споживання та полегшить балансування.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що на сьогоднішній день в енергосистемі України спостерігається певний дефіцит електроенергії, але про відключення споживачів поки не йдеться.

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