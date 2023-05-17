В "Укрэнерго" рассказали о возможных отключениях электроэнергии летом

Дефицит электроэнергии, который может возникать в течение лета, может быть урегулирован несколькими способами. Отключение электроэнергии населению – последний способ в перечне по приоритетности.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам, наиболее очевидным способом сбалансирования украинской энергосистемы будет импорт электроэнергии из стран Европы. Второй – это увеличить до максимума тепловую и гидрогенерацию тех энергоблоков, которые не будут выведены в плановый ремонт и не повреждены российскими ракетными обстрелами.

Кудрицкий также призвал украинцев экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы – с 7 по 10 вечера.

Для этого достаточно придерживаться переноса использования мощных приборов с пиковых утренних и вечерних часов на ночные, когда потребление низкое и не включать одновременно мощные приборы.

Напомним, прошедшая ночная массированная атака россиян по Украине не нанесла новых повреждений энергетической инфраструктуре. Впрочем, обстрелы прифронтовых регионов повредили одну из магистральных линий электропередачи, которая осуществляет выдачу мощности электростанции на Востоке страны. Поэтому Укрэнерго просит украинцев ограничить потребление электроэнергии с 19.00 до 22.00 часов.