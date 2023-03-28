В восьми областях Украины значительные обесточивания: в чем причина

Во вторник, 28 марта, несколько увеличилось потребление электроэнергии из-за похолодания. В восьми областях имеются значительные обесточивания потребителей в результате непогоды.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, без света остаются потребители в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях. Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения.

Все виды электростанций работают, производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также идет незначительный импорт электроэнергии.

В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления.

Как отмечается, сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети. В частности, 27 марта в результате российских обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, в Минэнерго сообщали, что энергетический сектор Украины получил гуманитарную помощь уже от 30 стран, ее распределили между 111 энергетическими компаниями.