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В Херсон 26 ноября в тестовом режиме подадут электричество
Энергетики возобновляют электроснабжение в освобожденном Херсоне, с 26 ноября и в течение нескольких суток планируется в тестовом режиме подключить город к электросети.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского совета.
"Уже с 26 ноября и в течение нескольких суток планируется запитать в тестовом режиме электросети города", - говорится в сообщении.
Председатель правления "Херсоноблэнерго" Игорь Сафронов отметил, что как только нормализуется работа Пивденноукраинской АЭС в домах херсонцев начнет появляться электроэнергия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В подаче электроэнергии будут применяться экстремальные ограничения, так как основные источники энергопитания разрушены, будет работать резервная линия электропередач, имеющая ограниченную пропускную способность. В первую очередь будут заживлены объекты критической инфраструктуры – объекты водоснабжения и медицинские учреждения. Поэтому просим с пониманием отнестись к ситуации", - сообщил он.
По его словам, ремонты продолжаются также на линии электропередач, которая позволит возобновить работу водопровода "Днепр – Николаев", который снабжал Николаев питьевой водой.
Напомним, специалисты "Херсоноблэнерго", входящие в группу компаний VS Energy, 12 ноября начали процесс возобновления поставок электроэнергии в деоккупированный Херсон.