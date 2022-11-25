В Херсон 26 ноября в тестовом режиме подадут электричество

Энергетики возобновляют электроснабжение в освобожденном Херсоне, с 26 ноября и в течение нескольких суток планируется в тестовом режиме подключить город к электросети.

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Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского совета.

"Уже с 26 ноября и в течение нескольких суток планируется запитать в тестовом режиме электросети города", - говорится в сообщении.

Председатель правления "Херсоноблэнерго" Игорь Сафронов отметил, что как только нормализуется работа Пивденноукраинской АЭС в домах херсонцев начнет появляться электроэнергия.

"В подаче электроэнергии будут применяться экстремальные ограничения, так как основные источники энергопитания разрушены, будет работать резервная линия электропередач, имеющая ограниченную пропускную способность. В первую очередь будут заживлены объекты критической инфраструктуры – объекты водоснабжения и медицинские учреждения. Поэтому просим с пониманием отнестись к ситуации", - сообщил он.

По его словам, ремонты продолжаются также на линии электропередач, которая позволит возобновить работу водопровода "Днепр – Николаев", который снабжал Николаев питьевой водой.

Напомним, специалисты "Херсоноблэнерго", входящие в группу компаний VS Energy, 12 ноября начали процесс возобновления поставок электроэнергии в деоккупированный Херсон.