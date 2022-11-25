У Херсон 26 листопада у тестовому режимі подадуть електрику

Енергетики відновлюють електропостачання у звільненому Херсоні, з 26 листопада і протягом кількох діб планується у тестовому режимі підключити місто до електромережі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Херсонської міської ради.

"Вже з 26 листопада та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж міста", - йдеться у повідомленні.

Голова правління "Херсонобленерго" Ігор Сафронов зазначив, що щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС у оселях херсонців почне з’являтися електроенергія.

"В подачі електроенергії будуть застосовні екстремальні обмеження, так як основні джерела енергоживлення зруйновані, працюватиме резервна лінія електропередач, яка має обмежену пропускну здатність. В першу чергу будуть заживлені об’єкти критичної інфраструктури – об’єкти водопостачання та медичні заклади. Тож просимо з розумінням віднестися до ситуації", - повідомив він.

За його словами, ремонти тривають також на лінії електропередач, яка дасть змогу відновити роботу водогону "Дніпро – Миколаїв", який забезпечував Миколаїв питною водою.

Нагадаємо, фахівці "Херсонобленерго", що входить до групи компаній VS Energy, 12 листопада розпочали процес відновлення постачання електроенергії до деокупованого Херсону.