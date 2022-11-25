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У Херсон 26 листопада у тестовому режимі подадуть електрику
Енергетики відновлюють електропостачання у звільненому Херсоні, з 26 листопада і протягом кількох діб планується у тестовому режимі підключити місто до електромережі.
Про це повідомила пресслужба Херсонської міської ради.
"Вже з 26 листопада та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж міста", - йдеться у повідомленні.
Голова правління "Херсонобленерго" Ігор Сафронов зазначив, що щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС у оселях херсонців почне з’являтися електроенергія.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"В подачі електроенергії будуть застосовні екстремальні обмеження, так як основні джерела енергоживлення зруйновані, працюватиме резервна лінія електропередач, яка має обмежену пропускну здатність. В першу чергу будуть заживлені об’єкти критичної інфраструктури – об’єкти водопостачання та медичні заклади. Тож просимо з розумінням віднестися до ситуації", - повідомив він.
За його словами, ремонти тривають також на лінії електропередач, яка дасть змогу відновити роботу водогону "Дніпро – Миколаїв", який забезпечував Миколаїв питною водою.
Нагадаємо, фахівці "Херсонобленерго", що входить до групи компаній VS Energy, 12 листопада розпочали процес відновлення постачання електроенергії до деокупованого Херсону.