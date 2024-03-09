Вряд ли есть альтернатива поднятию цен на электроэнергию для населения, - эксперт

Генеральный директор аналитического центра DiXi Grouр Елена Павленко считает, что поднятие тарифов для населения, хотя и является достаточно болезненным вопросом для правительства, других альтернатив пока нет.

"Энергетическому сектору нужны средства. Эти средства есть либо у бизнеса, либо у населения. Если заставлять бизнес платить больше, то это все равно вернется более высокими ценами на товары для населения. Поднимать тарифы – политически очень болезненное решение, но пока вряд ли есть другая альтернатива ", – сказала Павленко.

Она отметила, что тарифы нельзя поднимать внезапно, потому что люди должны подготовиться к тому, что им нужно будет больше платить. Это означает, что правительство должно озвучить четкий план: тарифы будут расти следующие два или три года, с определенной периодичностью и с конкретным процентом повышения. Это поможет каждому счесть, какими могут быть дополнительные расходы для семейного бюджета.

"Если мы не даем потребителям выбор в виде рыночных цен, и доводим им до сведения регулируемый тариф, то мы должны дать потребителям другой выбор – как сделать так, чтобы сократить потребление и не платить больше в условиях более высоких тарифов. Это значит – массовые, очень доступны, простые программы по энергоэффективности и очень активная программа повышения осведомленности населения", - отметила Павленко.

На рынке электроэнергии многомиллиардные долги

Сейчас цена на электроэнергию для населения фиксирована и составляет 2,64 грн/кВт-ч, тогда как цены для бизнеса рыночные. Сейчас государственные предприятия "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" компенсируют производителям электроэнергии разницу между рыночными и фиксированными ценами для населения. Однако такой подход привел к накоплению на рынке многомиллиардных долгов.



По оценкам экспертов по состоянию на начало года долг основного "донора" низких тарифов для населения - "Энергоатома" - перед ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) в рамках возложения спецобязанностей составил около 19 млрд грн. А задолженность ГарПока перед поставщиками составляла 20,4 млрд грн. Оценочно, при сохранении текущей цены на электроэнергию для населения на 2024 год, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которых возложены соответствующие спецобязанности, должны в следующем году суммарно компенсировать поставщикам около 150 млрд грн (за неполные 11 мес. 2023 года) эта сумма составила около 124 млрд. грн.).

Эксперты считают, что либерализация повышения цен на электроэнергию для населения неизбежна. Однако правительство пока воздерживается от таких шагов, чтобы не вызвать увеличения социального напряжения.

О том, смогут ли власти снова вернуться к выполнению европейских правил регулирования и смягчить повышение тарифов для населения, как либерализовать рынок газа, чтобы это не стало шоком для общества, и как сделать действенными санкции против российской энергетики читайте в интервью Елены Павленко для Delo.ua