Отмена моратория на отключение электроэнергии за долги не решит проблем рынка, - эксперты

Эксперты сомневаются, что отмена моратория на отключение электроэнергии за долги сможет решить проблему многомиллиардных долгов на рынке электрической энергии. Об этом говорится в статье “Отключение электроэнергии за долги уже в январе. Что ждет украинцев после отмены моратория”, опубликованной на Delo.ua.

“Путем отмены моратория государство пытается несколько компенсировать нерешенность проблем с другими типами задолженностей, улучшив таким образом финансовое состояние энергетических предприятий. Но, конечно, это не комплексное решение проблемы: да, платежная дисциплина населения несколько улучшится, но долги бытовых потребителей — лишь часть пазла. Проблемы регулируемого ценообразования и тарифов, не покрывающие все расходы, остаются главным источником кризиса”, - рассказал изданию аналитик DiXi Group Андрей Урста.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что долги населения достаточно незначительны в общей структуре долгов на рынке, а крупнейшими должниками являются крупные государственные предприятия, часть из которых являются объектами критической инфраструктуры и защищены от отключения отдельным правительственным постановлением.

“Отмена, так чтобы сильно не поможет энергокомпаниям. Если посмотреть на структуру долгов на рынке, то долги бытовых потребителей от общего долга могут 10-15%. В любом случае, основные долги не касаются домохозяйств и они касаются неуплаты крупными предприятиями. По разным причинам и не все они объективны”, — сказал Рябцев.

Долги на рынке электрической энергии превышают 150 млрд. гривен

29 декабря Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. По мнению экспертов, правительство пошло на этот шаг из-за неконтролируемого роста долгов на рынке электроэнергии.

Однако по оценке экспертов основной причиной долгов являются низкие тарифы для населения , которые должны компенсироваться за счет промышленного потребления, а также задолженность по "зеленому" тарифу. Так, основные доноры низких тарифов для населения "Укрэнерго" и "Энергоатом" по итогам 11 месяцев 2023 года должны компенсировать поставщикам электроэнергии более 150 млрд гривен.

Эксперты считают, что решить проблему накопления долгов на рынке электроэнергии можно было бы либерализовав тарифы для населения. Однако власть вряд ли пойдет не во время полномасштабной войны.

О причинах отмены моратория на отключение ЖКУ, кого будут отключать в первую очередь, как будут происходить отключение электроэнергии за долги и что делать, если вас все же отключили, читайте в материале Delo.ua “ Отключение электроэнергии за долги уже в январе. Что ждет украинцев после отмены моратория ”.