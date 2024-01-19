Скасування мораторію на відключення електроенергії за борги не вирішить проблем ринку, - експерти

Експерти сумніваються, що скасування мораторію на відключення електроенергії за борги зможе вирішити проблему багатомільярдних боргів на ринку електричної енергії. Про це йде мова в статті “Відключення електроенергії за борги вже в січні. Що чекає українців після скасування мораторію” опублікованій на Delo.ua.

“Шляхом скасування мораторію держава намагається дещо компенсувати невирішеність проблем з іншими типами заборгованостей, таким чином покращивши фінансовий стан енергетичних підприємств. Але, звісно, це не є комплексним вирішенням проблеми: так, платіжна дисципліна населення дещо покращиться, але борги побутових споживачів — лише частину пазла. Проблеми регульованого ціноутворення та тарифів, що не покривають всіх витрат, залишаються головним джерелом кризи”, - розповів виданню аналітик DiXi Group Андрій Урста.

Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев зауважив, що борги населення є досить незначними в загальній структурі боргів на ринку, а найбільшими боржниками є великі державні підприємства, частина з яких є об’єктами критичної інфраструктури та захищені від відключення окремою урядовою постановою.

“Скасування, так щоб сильно не допоможе енергокомпаніям. Якщо подивитися на структуру боргів на ринку, то борги побутових споживачів вони від загального боргу може 10-15%. В будь-якому разі основні борги не стосуються домогосподарств і вони стосуються несплати великими підприємствами. З різних причин і не всі вони є об’єктивними”, — сказав Рябцев.

Борги на ринку електричної енергії перевищують 150 млрд гривень

29 грудня Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. На думку експертів уряд пішов на цей крок через неконтрольоване зростання боргів на ринку електроенергії.

Однак за оцінкою експертів основною причиною боргів є низькі тарифи для населення, що мали б компенсуватися за рахунок промислового споживання, а також заборгованість за “зеленим” тарифом. Так, основні донори низьких тарифів для населення “Укренерго” та “Енергоатом” за підсумками 11 місяців 2023 року мали б компенсувати постачальникам електроенергії понад 150 млрд гривень.

Експерти вважають, що вирішити проблему накопичення боргів на ринку електроенергії можна було б лібералізувавши тарифи для населення. Проте влада навряд чи піде не це під час повномасштабної війни.

Про причини скасування мораторію на відключення ЖКП, кого відключатимуть в першу чергу, як відбуватимуться відключення електроенергії за борги та що робити якщо вас все ж відключили читайте в матеріалі Delo.ua “Відключення електроенергії за борги вже в січні. Що чекає українців після скасування мораторію”.