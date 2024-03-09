Навряд чи є альтернатива підняттю цін на електроенергію для населення, - експерт

Генеральний директор аналітичного центру DiXi Grouр Олена Павленко вважає що підняття тарифів для населення, хоча і є досить болючим питанням для Уряду, інших альтернатив поки немає.

"Енергетичному сектору потрібні кошти. Ці кошти є або у бізнесу, або у населення. Якщо змушувати бізнес платити більше, то це все одно повернеться вищими цінами на товари для населення. Підіймати тарифи - політично дуже болюче рішення, але поки навряд чи є інша альтернатива", - сказала Павленко.

Вона зауважила, що тарифи не можна підіймати раптово, бо люди повинні підготуватись до того що їм потрібно буде більше платити. Це означає, що уряд має озвучити чіткий план: тарифи будуть зростати наступні два, чи три роки, з певною періодичністю, і з конкретним відсотком підвищення. Це допоможе кожному порахувати, якими можуть бути додаткові витрати для сімейного бюджету.

"Якщо ми не даємо споживачам вибір у вигляді ринкових цін, і доводимо їм до відома регульований тариф, то ми маємо дати споживачам інший вибір – як зробити так, щоб скоротити споживання і не платити більше в умовах вищих тарифів. Це означає – масові, дуже доступні, прості програми з енергоефективності, і дуже активна програма підвищення обізнаності населення", - зауважила Павленко.

На ринку електроенергії багатомільярдні борги

Зараз ціна на електроенергію для населення є фіксованою та складає 2,64 грн/кВт-год, тоді як ціни для бізнесу є ринковими. Зараз державні підприємства "Укргідроенерго" та "Енергоатом" компенсують виробникам електроенергії різницю між ринковими цінами та фіксованими цінами для населення. Проте такий підхід привів до накопичення на ринку багатомільярдних боргів.



За оцінками експертів станом на початок року борг основного “донора” низьких тарифів для населення – “Енергоатома” – перед ДП “Гарантований покупець” (ГарПок) в рамках покладання спецобов’язків становив близько 19 млрд грн. А, заборгованість ГарПока перед постачальниками складала 20,4 млрд грн. Оціночно, при збереженні поточної ціни на електроенергію для населення на 2024 рік, “Енергоатом” та “Укргідроенерго”, на яких покладені відповідні спецобов’язки, мали б у наступному році сумарно компенсувати постачальникам близько 150 млрд грн (за неповні 11 міс. 2023 року ця сума становила близько 124 млрд грн).

Експерти вважають, що лібералізація підвищення цін на електроенергію для населення є неминучим. Проте Уряд поки утримується від таких кроків, щоб не викликати збільшення соціальної напруги.

Про те чи зможе влада знову повернутись до виконання європейських правил регулювання та пом’якшити підвищення тарифів для населення, як лібералізувати ринок газу, щоб це не стало шоком для суспільства, та як зробити дієвими санкції проти російської енергетики читайте в інтерв'ю Олени Павленко для Delo.ua