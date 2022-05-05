Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Энергетика
Дата публикации

Япония перезапустит ядерные реакторы для сокращения импорта газа из РФ

аэс
АЭС. Фото: pixabay.com

Для уменьшения зависимости от российских энергоносителей Япония будет использовать ядерные реакторы. Об этом сообщает Reuters. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Япония стала более зависимой от российского газа после остановки ядерных реакторов из-за аварии на Фукусиме в 2011 году, когда землетрясение и цунами вызвали расплавление реактора.

"Мы будем использовать ядерные реакторы с гарантиями безопасности, чтобы внести свой вклад в глобальное снижение зависимости от российской энергии", — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в финансовом центре Лондона.

Он отметил, что перезапуск всего одного существующего ядерного реактора по эффекту равен поставке 1 миллиона тонн сжиженного природного газа в год.

После аварии на Фукусиме в 2011 году в Японии работает всего несколько из 30 АЭС. Но теперь атомная энергетика станет частью будущей энергополитики страны.

На встрече в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Японии Фумио Кисида обсудят возможность снизить зависимость от поставок российских энергоносителей.

Власти Японии уже приняли решение постепенно сокращать импорт российского угля в ответ на вторжение российской армии в Украину.

Автор:
Сергей Горелов