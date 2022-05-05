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Япония перезапустит ядерные реакторы для сокращения импорта газа из РФ
Для уменьшения зависимости от российских энергоносителей Япония будет использовать ядерные реакторы. Об этом сообщает Reuters.
Япония стала более зависимой от российского газа после остановки ядерных реакторов из-за аварии на Фукусиме в 2011 году, когда землетрясение и цунами вызвали расплавление реактора.
"Мы будем использовать ядерные реакторы с гарантиями безопасности, чтобы внести свой вклад в глобальное снижение зависимости от российской энергии", — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в финансовом центре Лондона.
Он отметил, что перезапуск всего одного существующего ядерного реактора по эффекту равен поставке 1 миллиона тонн сжиженного природного газа в год.Подписывайтесь на наш Telegram канал
После аварии на Фукусиме в 2011 году в Японии работает всего несколько из 30 АЭС. Но теперь атомная энергетика станет частью будущей энергополитики страны.
На встрече в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Японии Фумио Кисида обсудят возможность снизить зависимость от поставок российских энергоносителей.
Власти Японии уже приняли решение постепенно сокращать импорт российского угля в ответ на вторжение российской армии в Украину.