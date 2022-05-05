Япония перезапустит ядерные реакторы для сокращения импорта газа из РФ

Для уменьшения зависимости от российских энергоносителей Япония будет использовать ядерные реакторы. Об этом сообщает Reuters.

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Япония стала более зависимой от российского газа после остановки ядерных реакторов из-за аварии на Фукусиме в 2011 году, когда землетрясение и цунами вызвали расплавление реактора.

"Мы будем использовать ядерные реакторы с гарантиями безопасности, чтобы внести свой вклад в глобальное снижение зависимости от российской энергии", — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в финансовом центре Лондона.

Он отметил, что перезапуск всего одного существующего ядерного реактора по эффекту равен поставке 1 миллиона тонн сжиженного природного газа в год.

После аварии на Фукусиме в 2011 году в Японии работает всего несколько из 30 АЭС. Но теперь атомная энергетика станет частью будущей энергополитики страны.

На встрече в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Японии Фумио Кисида обсудят возможность снизить зависимость от поставок российских энергоносителей.

Власти Японии уже приняли решение постепенно сокращать импорт российского угля в ответ на вторжение российской армии в Украину.