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Энергетика
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Япония сократит импорт российского угля из-за войны в Украине

Япония сократит импорт российского угля из-за войны в Украине
Япония постепенно откажется от российского угля. Фото: ua.depositphotos.com

Власти Японии приняли решение постепенно сокращать импорт российского угля в ответ на вторжение российской армии в Украину. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии (METI) Коити Хагиуда, сообщает CNN.

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"Япония стремится сломать свою зависимость от российской продукции с помощью ряда мер", —  сказал министр.

Сроки сокращения импорта российского угля и дополнительные подробности не сообщаются. Сейчас 8% угля в стране зависит от российских поставок.

Теме временем Евросоюз готовится ввести полное эмбарго на российский уголь. Однако запрет вступит в силу только в середине августа 2022 года — это на месяц позже, чем предполагалось. Зарубежные СМИ сообщают, что ЕС перенес дату введения эмбарго из-за давления со стороны Германии. 

В то же время обе палаты Конгресса США 7 апреля одобрили законопроект о запрете импорта нефти, газа, угля и других энергоносителей из России. Принятый закон также предусматривает прекращение нормальных торговых отношений с Беларусью, являющейся ключевым союзником России.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан