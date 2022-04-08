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Японія скоротить імпорт російського вугілля через війну в Україні
Влада Японії прийняла рішення поступово скорочувати імпорт російського вугілля у відповідь на вторгнення російської армії в Україну. Про це у п'ятницю, 8 квітня, заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії (METI) Коїті Хагіуда, повідомляє CNN.
"Японія прагне зламати свою залежність від російської продукції за допомогою низки заходів", — сказав міністр.
Терміни скорочення імпорту російського вугілля та додаткові подробиці не повідомляються. Зараз 8% вугілля країни залежить від російських поставок.
Тим часом Євросоюз готується запровадити повне ембарго на російське вугілля. Проте заборона набуде чинності лише у середині серпня 2022 року — це на місяць пізніше, ніж передбачалося. Закордонні ЗМІ повідомляють, що ЄС переніс дату введення ембарго через тиск Німеччини.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Водночас обидві палати Конгресу США 7 квітня схвалили законопроєкт про заборону імпорту нафти, газу, вугілля та інших енергоносіїв з Росії. Ухвалений закон також передбачає припинення нормальних торговельних відносин із Білоруссю, яка є ключовим союзником Росії.
Фото: ua.depositphotos.com