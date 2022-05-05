Японія перезапустить ядерні реактори для скорочення імпорту газу з РФ

Для зменшення залежності від російських енергоносіїв Японія використовуватиме ядерні реактори. Про це повідомляє Reuters.

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Японія стала більш залежною від російського газу після зупинки ядерних реакторів після аварії на Фукусімі у 2011 році, коли землетрус та цунамі викликали розплавлення реактора.

"Ми використовуватимемо ядерні реактори з гарантіями безпеки, щоб зробити свій внесок у глобальне зниження залежності від російської енергії", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи у фінансовому центрі Лондона.

Він зазначив, що перезапуск всього одного існуючого ядерного реактора за ефектом дорівнює поставці 1 мільйона тонн зрідженого природного газу на рік.

Після аварії на Фукусімі у 2011 році в Японії працює лише кілька із 30 АЕС. Але наразі атомна енергетика стане частиною майбутньої енергополітики країни.

На зустрічі в Лондоні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та глава уряду Японії Фуміо Кісіда обговорять можливість знизити залежність від постачання російських енергоносіїв.

Влада Японії вже прийняла рішення поступово скорочувати імпорт російського вугілля у відповідь на вторгнення російської армії в Україну.