"За такое надо расстреливать": министр энергетики Галушенко о ситуации на рынке топлива

Министр энергетики Герман Галущенко не исключает, что некоторые игроки рынка топлива пытаются максимально заработать на водителях в условиях войны торгуя бензином по ценам выше рекомендуемых Кабмином. Об этом Галущенко заявил в интервью Forbes.

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"Мы не можем исключать недобросовестные действия игроков рынка. Очевидно, есть случаи, когда некоторые пытаются максимально заработать на людях в условиях войны. Это даже не недобросовестная конкуренция, за это нужно расстреливать. Не могу сейчас сказать, кто именно это делает и в каких объемах. Должны быть соответствующие действия силовых структур, Антимонопольного комитета. Они разберутся", — сказал министр.

По его словам, с начала войны потребление нефтепродуктов упало на 72%, а потребности топлива в мае составляют примерно 100 тысяч тонн бензина и 250 тысяч тонн дизеля. При этом министр добавил, что объемы импорта растут каждый день.

"Проблема дефицита горючего будет решена в ближайшее время. Не могу называть более конкретные термины с учетом ситуации безопасности", — сказал Галущенко.

Напомним, Антимонопольный комитет считает противоречивыми данные, получаемые им в течение последних двух недель о ситуации на рынках горючего из общедоступных источников, от потребителей и от органов власти, и решил расследовать происходящее.

Отметим при этом, что в Офисе президента на днях заявили, что объемы импорта топлива "уже фактически соответствуют" темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, и гражданам следует "сохранять спокойствие, чтобы мы могли спокойно насытить все заправки топливом".