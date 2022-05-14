"За таке треба розстрілювати": міністр енергетики Галушенко щодо ситуації на ринку палива

Міністр енергетики Герман Галущенко не виключає, що деякі гравці ринку палива намагаються максимально заробити на водіях в умовах війни торгуючи бензином за цінами, вищими за рекомендовані Кабміном. Про це заявив Галущенко в інтерв'ю Forbes.

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"Ми не можемо виключати недобросовісні дії гравців ринку. Очевидно, є випадки, коли дехто намагається максимально заробити на людях в умовах війни. Це навіть не недобросовісна конкуренція, за це треба розстрілювати. Не можу зараз сказати, хто саме це робить і в яких обсягах" "Мають бути відповідні дії силових структур, Антимонопольного комітету. Вони розберуться", - сказав міністр.

За його словами, з початку війни споживання нафтопродуктів впало на 72%, а потреби палива у травні становлять приблизно 100 тисяч тонн бензину та 250 тисяч тонн дизеля. При цьому міністр додав, що обсяги імпорту зростають щодня.

"Проблему дефіциту пального буде вирішено найближчим часом. Не можу називати більш конкретні терміни з урахуванням безпекової ситуації", — сказав Галущенко.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет вважає суперечливими дані, які він отримує протягом останніх двох тижнів про ситуацію на ринках пального із загальнодоступних джерел, від споживачів та від органів влади, і вирішив розслідувати те, що відбувається.

Зазначимо при цьому, що в Офісі президента днями заявили, що обсяги імпорту палива "вже фактично відповідають" темпам щоденного споживання бензину та дизеля на заправках, і громадянам слід "зберігати спокій, щоб ми могли спокійно наситити всі заправки паливом".