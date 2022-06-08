Закарпатские компании отказались поставлять топливо в другие регионы, - ОВА

Топливные компании Закарпатья отказались поставлять импортируемое из Европы топливо в другие регионы, пока не будут обеспечены потребности региона

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Об этом заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Закарпатские местные топливные компании отказались поставлять топливо в другие регионы, пока не будет обеспечена потребность нашей области. И это даже несмотря на сверхрентабельные предложения", — отметил Микита.

Он также сообщил, что в Закарпатье для бизнеса создали механизмы и условия, благодаря которым импорт нефтепродуктов из стран ЕС осуществляется максимально быстро, без искусственных препятствий и бюрократии.

"Все поставщики работают в одной команде на единый топливный рынок области с одинаковыми условиями и занимают здесь сегодня 40%, что более чем в 10 раз превышает долю до начала активной фазы войны. Это главный показатель персональной ответственности каждого нашего предпринимателя за безопасность в топливно-энергетическом секторе Закарпатья", — подчеркнул Микита.

Напомним, директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн считает, что еще рано говорить, что Украина вышла на запланированные объемы поставок бензина. По его прогнозу дефицит на рынке топлива будет сохраняться до конца июля.