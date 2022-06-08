Закарпатські компанії відмовилися постачати паливо в інші регіони, - ОВА

Паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати імпортоване з Європи паливо до інших регіонів, доки не будуть забезпечені потреби регіону

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Про це заявив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Закарпатські місцеві паливні компанії відмовилися постачати паливо в інші регіони, поки не буде забезпечена потреба нашої області. І це навіть незважаючи на надрентабельні пропозиції", - зазначив Микита.

Він також повідомив, що у Закарпатті для бізнесу створили механізми та умови, завдяки яким імпорт нафтопродуктів із країн ЄС здійснюється максимально швидко, без штучних перешкод та бюрократії.

"Всі постачальники працюють в одній команді на єдиний паливний ринок області з однаковими умовами та займають тут сьогодні 40%, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни. Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку у паливно-енергетичному секторі Закарпаття", - наголосив Микита.

Нагадаємо, директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн вважає, що ще рано говорити, що Україна вийшла на заплановані обсяги постачання бензину. За його прогнозом, дефіцит на ринку палива зберігатиметься до кінця липня.