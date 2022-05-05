Запорожская ТЭС перестала работать из-за оккупации

Руководство Запорожской тепловой электростанции было вынуждено принять решение об остановке ТЭС, потому что на предприятии закончился уголь, а организовать его регулярные поставки нет возможности из-за оккупации.

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Об этом сообщает мэр Энергодара, где расположена ТЭС, Дмитрий Орлов.

"Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги", — рассказал Орлов, объясняя причины остановки ТЭС.

Он уточнил, что сложившаяся ситуация не повлияет на предоставление коммунальных услуг в Энергодаре. То есть электро-, тепло- и водоснабжение в Энергодаре будет без перебоев, все переведено на ЗАЭС. Но возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов.

Персонал тепловой станции временно переведен на вынужденный простой.

Ранее оккупационные войска РФ запретили руководителям Запорожской атомной электростанции выезжать из города даже по служебным делам.

Российские военные не выпустили из Энергодара главного инженера ЗАЭС Юрия Черничука, который должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров ГП "НАЭК "Энергоатом", проведение которого должно было состояться 4 мая в Запорожье.