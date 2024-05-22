Завтра отключение света будет касаться всех потребителей и будет действовать в течение суток

Завтра с 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать как для промышленных, так и для бытовых потребителей по всей территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность населения, не будет ограничиваться.

Причина продления срока действия ограничений – прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, что приведет к снижению производства электроэнергии солнечными электростанциями. Это, в свою очередь, увеличит дефицит в энергосистеме.

Сообщается, что отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов потребления, которые каждый вечер определяются диспетчерским центром "Укрэнерго" для каждого облэнерго.

Напомним, что главная причина применения этих ограничений – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая российские силы пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины. Из-за значительных повреждений эти станции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Ограничения электроснабжения будут летом, осенью и зимой

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, полностью избежать отключений света пока не удастся - ограничения будут продолжаться летом, осенью и зимой.

"Потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей ночью и утром, как это было на прошлой неделе", - заявил Кудрицкий.

Однако он подчеркнул, что полностью избежать отключений пока не получится. Вынужденные ограничения продлятся еще в течение месяцев - и летом, и осенью, и зимой.

"До тех пор, пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации", - добавил Кудрицкий.