Завтра відключення світла стосуватиметься всіх споживачів і діятиме протягом доби

Завтра з 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть як для промислових, так і побутових споживачів по всій території України.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність населення, не обмежуватиметься.

Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, що призведе до зниження виробництва електроенергії сонячними електростанціями. Це, у свою чергу, збільшить дефіцит в енергосистемі.

Повідомляється, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів споживання, які щовечора визначаються диспетчерським центром "Укренерго" для кожного обленерго.

Нагадаємо, що головна причина застосування цих обмежень – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня російські сили п'ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції України. Через значні пошкодження ці станції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Обмеження електропостачання будуть влітку, восени та взимку

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, повністю уникнути відключень світла поки не вдасться - обмеження триватимуть влітку, восени та взимку.

"Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", - заявив Кудрицький.

Проте він підкреслив, що повністю уникнути відключень поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців - і влітку, і восени, та взимку.

"Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації", - додав Кудрицький.