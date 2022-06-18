Цена биткоина опустилась ниже $20 тысяч

По состоянию на 18 июня (10:43 по киевскому времени) цена главной криптовалюты мира опустилась до отметки $19,180 (- 9,11%).

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Об этом свидетельствуют данные на сайте CoinDesk.

Также вместе с ним в красной зоне оказались и другие криптовалюты. Например, токен Ethereum потерял 9,77%.

Напомним, что 13 июня цена биткоина рухнула ниже $25 тысяч.