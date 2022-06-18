- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
Цена биткоина опустилась ниже $20 тысяч
По состоянию на 18 июня (10:43 по киевскому времени) цена главной криптовалюты мира опустилась до отметки $19,180 (- 9,11%).
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом свидетельствуют данные на сайте CoinDesk.
Также вместе с ним в красной зоне оказались и другие криптовалюты. Например, токен Ethereum потерял 9,77%.
Напомним, что 13 июня цена биткоина рухнула ниже $25 тысяч.Подписывайтесь на наш Telegram канал