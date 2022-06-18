Ціна біткоїну опустилася нижче $20 тисяч

Станом на 18 червня (10:43 за київським часом) ціна головної криптовалюти світу опустилася до позначки $19,180 (-9,11%).

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Про це свідчать дані на сайті CoinDesk.

Також разом із ним у червоній зоні опинилися й інші криптовалюти. Наприклад, токен Ethereum втратив 9,77%.

Нагадаємо, що 13 червня ціна біткоїну впала нижче $25 тисяч.