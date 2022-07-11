Citigroup и Citibank отказались быть платежными и трансферными агентами по евробондам Беларуси

Министерство финансов РБ начало работу по поиску преемников указанных организаций для осуществления операций с еврооблигациями.

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Об этом сообщил Минфин республики Беларусь.

"Министерство финансов информирует о том, что Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N.A., London Branch 7 июля т.г. уведомили о прекращении своей деятельности в качестве регистратора, финансового, платежного и трансферного агента в отношении еврооблигаций Республики Беларусь. Данное решение вступает в силу в течение 60 дней", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время Министерство финансов ищет преемников указанных организаций для осуществления операций с еврооблигациями Республики Беларусь.

Напомним, что Беларусь решила исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте. После данного заявления риск технического дефолта вырос. Таким образом Беларусь может столкнуться с техническим дефолтом по своим еврооблигациям уже с 13 июля.