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Citigroup і Citibank відмовилися бути платіжними та трансферними агентами з євробондів Білорусі
Міністерство фінансів РБ розпочало роботу з пошуку тих, хто замінить зазначені організації для здійснення операцій з єврооблігаціями.
Про це повідомив Мінфін Республіки Білорусь.
"Міністерство фінансів інформує про те, що Citigroup Global Markets Europe AG і Citibank, NA, London Branch 7 липня ц.р. повідомили про припинення своєї діяльності як реєстратора, фінансового, платіжного та трансферного агента щодо єврооблігацій Республіки Білорусь. Дане рішення набуває чинності протягом 60 днів", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що наразі Міністерство фінансів шукає наступників зазначених організацій для здійснення операцій із єврооблігаціями Республіки Білорусь.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що Білорусь вирішила виконувати боргові зобов'язання щодо євробондів у національній валюті. Після цієї заяви ризик технічного дефолту зріс. Таким чином, Білорусь може зіткнутися з технічним дефолтом за своїми єврооблігаціями вже з 13 липня.