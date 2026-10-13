Что будет с курсом гривны и бюджетом, если Запад даст меньше денег

Насколько курс гривны сегодня зависит от Нацбанка, может ли государство заменить международную помощь внутренним займам и когда возникает риск более быстрой девальвации. Dilo объясняет, как бюджетный кризис влияет на личные финансы и бизнес.

Основной прогноз компании положителен: Украина все же получит нужные $53 млрд внешнего финансирования. Однако большую часть этой суммы еще предстоит найти. Сейчас денег не хватает, и государство уже это чувствует на себе: 12 октября министр финансов Сергей Марченко официально заявил о кризисе бюджетной ликвидности.

Почему сейчас курс доллара определяет не рынок, а принимаемые на Банковой решения? Давайте объясним.

Кто на самом деле держит курс гривны

Сегодня курс доллара в Украине зависит не только от спроса и предложения, но и действий Нацбанка, объясняет Елена Билан. Если начинается резкий скачок, НБУ продает доллары из своих резервов, чтобы остановить панику. Это помогает, пока у Нацбанка хватает валюты. Международная помощь здесь работает как спасательный круг. Когда правительство получает от партнеров доллары или евро, международные резервы растут. Если помощь не приходит вовремя, резервы сокращаются.

На 1 октября международные резервы были на уровне $47,1 млрд. За сентябрь они упали на 3,2% или около $1,6 млрд. Нацбанк говорит , что этого уровня пока достаточно, чтобы контролировать рынок. Само сокращение резервов не означает, что курс сразу резко упадет.

Денег нет: бюджетная реальность

Впрочем, задержка со средствами от партнеров уже привела к тому, что государству просто не хватает наличных денег, чтобы вовремя оплатить все счета. 12 октября во время выступления в Верховной Раде Министр финансов Сергей Марченко признал проблему: в Украине недостаток ликвидности.

Правительство ставит во главу угла армию, пенсии и зарплаты. Все остальное откладывает на потом.

Около 39 млрд. грн. других расходов перенесли на конец года.

В Казначействе остались непроведенные платежи на 46 млрд. грн.

Возмещение НДС на 18 млрд грн просто остановили.

Как это смотрится на практике. Вот один из примеров из жизни — часть львовских дворников и трамваев водителей может не получить плановую зарплату в октябре, заявлял в начале месяца городской голова Львова Андрей Садовый.

Для бизнеса это наносит серьезный ущерб. Когда государство задерживает возврат НДС, компании не получают оборотные средства, на которые они рассчитывали. Проблему усугубляет то, что бюджет недовыполняют: за девять месяцев 2026 года казна не получила почти 50 млрд грн, а до конца года эта сумма может возрасти до 70 млрд грн.

Когда Нацбанк вынужден будет отпустить гривну?

Елена Билан описывает два варианта. Если помощь будет поступать неравномерно, то валютный рынок справится. Но если не будет денег для покрытия дефицита бюджета, то НБУ придется изменить условия.

Это может означать более быструю девальвацию, чтобы ограничить потери резервов, предупреждает экономистка Dragon Capital. Простыми словами, Нацбанк позволит гривне быстрее обесцениваться, чтобы меньше тратить долларов на ее поддержку. Билан говорит, что это только план "Б". Основной сценарий аналитиков предполагает получение финансирования и стабильный курс.

Где найти $52,6 млрд на 2027 год?

Минфин считает , что Украина в 2027 году потребует $52,6 млрд внешнего финансирования. $20 млрд из этой суммы уже имеют подтвержденные источники. Остальные $32,6 млрд (это более 60% всей суммы) еще предстоит найти.

Даже то, что уже согласовано, еще не гарантировано. Глава бюджетного комитета ВР Роксолана Подласа на дискуссии Центра экономической стратегии 24 сентября сказала, что для получения траншей до конца 2026 года парламенту нужно принять около 40 законопроектов. Депутаты своими решениями влияют на $12 млрд помощи, и Подласа не уверена, что Рада успеет принять все своевременно.

Добавьте сюда макроэкономические опасности. Dragon Capital прогнозирует, что экономика Украины снизится на 0,5% в 2026 году и еще на 1% в 2027 году. Более слабая экономика дает меньше налогов, а военные расходы остаются очень большими.

Почему нельзя просто напечатать деньги или взять ссуду?

Когда не хватает валюты, появляются два простых, но ошибочных ответа.

Решение 1: Одолжить внутри страны. Минфин может продавать больше облигаций (ОВГЗ) банкам и населению. Но Елена Билан предупреждает, что внутренние долги стоят дорого и коротки, до трех лет. Если такого долга станет больше, бюджет в ближайшие годы будет под еще большим давлением. Западная помощь по большей части поступает в виде грантов, которые возвращать не надо.

Решение 2: Включить печатный станок. В 2022 году эмиссия уже помогла бюджету. Но заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский на дискуссии ЦЭС ясно сказал: печать гривны это крайний шаг. "Эмиссия не дает стране новых реальных ресурсов, – говорит он. – Она лишь повышает давление на валютный рынок и цены". Люди потеряют сбережения из-за инфляции. Хотя теоретически ограниченная эмиссия возможна даже сейчас по программе МВФ, НБУ не считает ее целесообразной, пока есть шанс получить деньги от партнеров.

Что это значит для нас?

Если начнет действовать пессимистический сценарий и гривна быстро обесценится, это ударит сначала по импортерам. Товары, оборудование и сырье из-за границы подорожают в гривне, и это отразится на ценниках магазинов. Люди с гривневыми сбережениями увидят, как их капитал уменьшится в долларовом исчислении.

Сейчас Dragon Capital придерживается оптимистического прогноза. В 2027 году нам всем придется быть внимательными. Чтобы видеть направление экономики, достаточно смотреть на четыре показателя:

Курс бакса. Ритм поступления от партнеров. Объем международных резервов НБУ. Масштабы денежных интервенций Нацбанка.

Если Запад даст деньги, Нацбанк и дальше будет спокойно держать курс. Если денег не будет, более быстрая девальвация станет тем трудным решением, которое позволит сохранить хотя бы часть резервов для выживания.