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Один из крупнейших криптокредиторов остановил вывод денег из собственных продуктов
Babel Finance, один из крупнейших азиатских криптокредиторов, приостанавливает выплаты и вывод средств из собственных продуктов из-за нехватки ликвидности.
Об этом 17 июня сообщила пресс-служба компании.
"В последнее время на рынке криптовалют произошли серьезные колебания, и некоторые учреждения в отрасли столкнулись с событиями, связанными с кондуктивным риском. Из-за текущей ситуации Babel Finance сталкивается с необычайно нехваткой ликвидности. Мы находимся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами о действиях, которые мы предпринимаем, чтобы наилучшим образом защитить наших клиентов", — объяснили в компании.
Ранее, 12 июня, подобные проблемы возникли у одной из крупнейших в мире платформ финансовых услуг в сфере криптовалют Celsius Network. Компания объявила о приостановке переводов и вывода средств, ссылаясь на "чрезвычайную ситуацию на рынке".Подписывайтесь на наш YouTube канал
На фоне этого курс основной мировой криптовалюти Bitcoin начал падать. После сообщений Celsius Network за 24 часа Bitcoin просел в цене на 12% до $23,510 тыс за один Bitcoin. Тогда по данным coingecko, капитализация всего рынка криптовалют упала на 6,7% и составила $1,072 трлн. По данным Coinglass, падение привело к ликвидации позиций более чем на $500 млн.
Теперь криптовалюта подешевела до $20,945 тыс за один Bitcoin, по данным CoinMarketCap.