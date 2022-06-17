Один из крупнейших криптокредиторов остановил вывод денег из собственных продуктов

Babel Finance, один из крупнейших азиатских криптокредиторов, приостанавливает выплаты и вывод средств из собственных продуктов из-за нехватки ликвидности.

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Об этом 17 июня сообщила пресс-служба компании.

"В последнее время на рынке криптовалют произошли серьезные колебания, и некоторые учреждения в отрасли столкнулись с событиями, связанными с кондуктивным риском. Из-за текущей ситуации Babel Finance сталкивается с необычайно нехваткой ликвидности. Мы находимся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами о действиях, которые мы предпринимаем, чтобы наилучшим образом защитить наших клиентов", — объяснили в компании.

Ранее, 12 июня, подобные проблемы возникли у одной из крупнейших в мире платформ финансовых услуг в сфере криптовалют Celsius Network. Компания объявила о приостановке переводов и вывода средств, ссылаясь на "чрезвычайную ситуацию на рынке".

На фоне этого курс основной мировой криптовалюти Bitcoin начал падать. После сообщений Celsius Network за 24 часа Bitcoin просел в цене на 12% до $23,510 тыс за один Bitcoin. Тогда по данным coingecko, капитализация всего рынка криптовалют упала на 6,7% и составила $1,072 трлн. По данным Coinglass, падение привело к ликвидации позиций более чем на $500 млн.

Теперь криптовалюта подешевела до $20,945 тыс за один Bitcoin, по данным CoinMarketCap.