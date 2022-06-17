Один із найбільших криптокредиторів зупинив виведення грошей із власних продуктів

Babel Finance, один з найбільших азіатських криптокредиторів, призупиняє виплати та виведення коштів із власних продуктів через брак ліквідності.

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Про це 17 червня повідомила пресслужба компанії.

"Останнім часом на ринку криптовалюта відбулися серйозні коливання, і деякі установи в галузі зіткнулися з подіями, пов'язаними з кондуктивним ризиком. Через поточну ситуацію Babel Finance стикається з надзвичайною нестачею ліквідності. Ми знаходимося в тісному контакті з усіма зацікавленими сторонами про дії, які ми робимо, щоб найкращим чином захистити наших клієнтів", — пояснили в компанії.



Раніше, 12 червня, такі проблеми виникли в однієї з найбільших у світі платформ фінансових послуг у сфері криптовалют Celsius Network. Компанія оголосила про зупинення переказів та виведення коштів, посилаючись на "надзвичайну ситуацію на ринку".

На тлі цього курс основної світової криптовалюті Bitcoin почав падати. Після повідомлень Celsius Network за 24 години Bitcoin просів у ціні на 12% до $23,510 тис. за один Bitcoin. Тоді, за даними coingecko, капіталізація всього ринку криптовалют впала на 6,7% і склала $1,072 трлн. За даними Coinglass, падіння призвело до ліквідації позицій більш ніж $500 млн.

Тепер криптовалюта подешевшала до $20,945 тис. за один Bitcoin, за даними CoinMarketCap .