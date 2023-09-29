Палата представителей США одобрила выделение 300 млн долларов для Украины

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение 300 млн. долларов в поддержку Украины. Об этом пишет The Hill.

Отмечается, что соответствующее предложение поддержали 311 законодателей, в то время как 117 выступили против.

Денежные средства были изъяты из проекта оборонного бюджета США и за их выделение голосовали отдельно.

Поддержка Украины: дискуссии в Конгрессе США

Как отмечает The Hill, выделение средств было причиной споров в течение последней недели. Первоначально 300 млн долларов были включены в законопроект о финансировании Пентагона на 2024 финансовый год, что вызвало сопротивление со стороны радикальных республиканцев.

Недавно спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявил, что изымет 300 млн долларов из оборонного законопроекта и проведет отдельное голосование по финансированию. Однако позже он сказал, что не будет этого делать, поскольку понял, что меры по финансированию Государственного департамента также включают помощь Киеву. Маккарти отмечал, что отделить помощь от законопроекта касательно Госдепа будет "слишком сложно", и, наконец, решил оставить оба документа без изменений.

Однако республиканцы в Палате представителей решили изъять средства на помощь Украине из проекта оборонного бюджета и вынести их на отдельное голосование.