Палата представників США схвалила виділення 300 млн доларів для України

Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення 300 млн доларів на підтримку України. Про це пише The Hill.

Зазначається, що відповідну пропозицію підтримали 311 законодавців, тоді як 117 виступили проти.

Кошти були вилучені з проєкту оборонного бюджету США і за їхнє виділення голосували окремо.

Підтримка України: дискусії в Конгресі США

Як зауважує The Hill, виділення коштів було причиною суперечок протягом останнього тижня. Спочатку 300 млн доларів були включені в законопроєкт про фінансування Пентагону на 2024 фінансовий рік, що викликало спротив з боку радикальних республіканців.

Нещодавно спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті заявив, що вилучить 300 млн доларів з оборонного законопроєкту і проведе окреме голосування щодо фінансування. Однак пізніше він сказав, що не буде цього робити, адже зрозумів, що заходи з фінансування Державного департаменту також включають допомогу Києву. Маккарті зазначав, що вилучити допомогу із законопроєкту щодо Держдепу буде "надто складно", і, зрештою, вирішив залишити обидва документи без змін.

Однак республіканці в Палаті представників вирішили вилучити кошти на допомогу Україні із проєкту оборонного бюджету та винести їх на окреме голосування.