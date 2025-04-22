Погоня за легкими деньгами. Как распознать финансовые пирамиды и подозрительные инвестпроекты?

Delo разобралось, почему следует избегать схем быстрого обогащения и как защититься от финансового мошенничества.

В Украине в течение 2024 года было зарегистрировано почти 65 тыс. уголовных производств по подозрению в мошеннических действиях (статья 190 Уголовного Кодекса). Такие данные приводит Opendatabot со ссылкой на Офис генерального прокурора. Это на 21% меньше, чем в 2023 году, но почти в три раза больше, чем за довоенный 2021 год.

Эти уголовные производства связаны как с незаконным завладением физического имущества (недвижимости, транспортных средств), так и денежных средств. Во втором случае пострадавшие от мошенников украинцы теряют свои деньги, пренебрегая защитой личных данных (сообщают сведения о платежных картах и счетах третьим лицам), а также соблазняясь обещаниями быстрого обогащения от проектов, которые имеют признаки финансовых пирамид.

К сожалению, точной статистики, какое количество граждан стали жертвами финансовых мошеннических схем, не существует. По данным и оценкам из открытых источников, ежегодно участниками сомнительных скам-проектов становятся 250-300 тыс. человек, а сумма средств, которую "инвестируют" туда украинцы, составляет около 1 млрд долл. в год.

Как убедиться, что инвестпроект не финансовая пирамида

Активность сомнительных (ненадежных) инвестиционных проектов постоянно мониторит Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Нацкомиссия ведет своеобразный реестр проектов, участие в которых может обернуться потерей капитала (вложений). 14 апреля этот реестр пополнился шестью новыми участниками, а по состоянию на 22 апреля общее количество подозрительных проектов достигло 428.

Как указывает НКЦБФР, в "черный список" попадают фигуранты, которые ведут деятельность без разрешительных документов (лицензий) и ставят перед собой цель завладеть средствами граждан путем имитации процесса инвестирования в различные финансовые активы.

Перед тем, как внести информацию об инвестпроекте в свой список, НКЦБФР проверяет его на соответствие признакам сомнительности.

По версии комиссии признаков мошенничества с инвестициями всего 10. И чем большему количеству критериев соответствует проект – тем с большей вероятностью его деятельность сопряжена с обманом и нарушением украинского законодательства.

Сверхприбыль – главный признак финансового мошенничества

Прежде всего нужно обратить внимание на то, какой уровень заработка обещает проект своим клиентам. Ведь именно высокий процент потенциального дохода становится главным аргументом для доверчивых граждан.

Обещанный доход может достигать от 10-20% годовых до 100% годовых и более. И это не в гривне, а в иностранной валюте. Отдельные проекты сулят заработок в размере 30-40% в день, а некоторые махинаторы – до 76% к вложенной сумме за 60 секунд.

Но в Украине рассчитывать на гарантированный доход могут только вкладчики банков и покупатели ОВГЗ. В гривне доходность этих инструментов составляет в среднем 13-17% годовых, а в валюте 2-4% годовых.

То есть, непонятно, в какой актив должны быть инвестированы деньги, чтобы за год 100 долл. удвоились или утроились, превратившись в 200-300 долл.

Организаторы скам-проектов нередко заявляют, что они якобы инвестируют средства в акции зарубежных компаний или в криптовалюту, на которой можно зарабатывать хоть тысячи процентов в год.

Но здесь тоже кроется обман. Ни на фондовом рынке, ни на крипторынке никто не может предугадать потенциальный уровень дохода. Более того, риски потери средств там очень высоки, особенно при вложении в цифровые активы. А все скриншоты и графики, на которых нарисованы прогнозы по прибыли – не более чем подделка, чтобы завлечь инвесторов.

Оффшорные адреса и никаких "бумажных" договоров

Как правило (вернее, в 99% случаев) фейковые финансовые и инвестиционные компании не имеют никаких лицензий и разрешительных документов. Причем не только в Украине, но и за ее пределами.

В лучшем случае регистрация будет где-нибудь на Сейшельских или Бермудских островах. Да и то, проверить подлинность данных о существовании такого юридического лица практически не представляется возможным.

Но даже если представить, что проект зарегистрирован в зарубежной юрисдикции, все равно остается вопрос по поводу законности его работы в Украине. Вернее, вопросов нет: любая структура, которая не прошла процедуру лицензирования в Национальном банке или НКЦБФР, выпадает из рамок законодательства, которое регулирует деятельность участников финансового и фондового рынка.

Плохими признаками являются отсутствие физических офисов, в том числе и представительства в Украине. В лучшем случае для связи будет адрес электронной почты или онлайн-чат.

Зачастую компании не предоставляют данных о том, кто их владельцы, бенефициары и руководители. Все это лишний раз доказывает, что проект существует только виртуально, а при возникновении каких-либо проблем найти ответственных лиц, чтобы подать на них заявление в правоохранительные органы или иск в суд, будет попросту невозможно.

Также потенциальные клиенты не получают на подпись договора и прочие документы в бумажном или электронном виде. Обычно все ограничивается лишь публичной офертой, которая размещена на сайте компании.

А если и предусмотрена процедура регистрации/верификации, то инвестору достаточно лишь указать любые ФИО и номер телефона. Ни паспорт, ни идентификационный код, чтобы подтвердить личность, не требуются. Хотя все финансовые учреждения обязаны проводить идентификацию клиентов (KYC) на основании его реальных документов.

Крах любой финансовой пирамиды ­– дело времени

Еще важно обратить внимание на всевозможные бонусы за привлечение новых клиентов.

"Приведи друга и получи +10% к доходности в месяц", "Поделись реферальной ссылкой и за каждого нового пользователя будет начислено 10 долл." – все это стандартные уловки проектов, которые работают по принципу финансовой пирамиды.

Пока есть приток новых инвесторов – структура живет, потому что именно "свежая кровь" обеспечивает выплаты тем, кто пришел раньше. Но как только поток клиентов иссякает – пирамида рушится и все, кто рискнул вложить в нее деньги, лишается своих сбережений.

Что делать тем, кто попал в схему финансового мошенничества

Большинство скам-проектов работают по одинаковому принципу. Они какое-то время создают видимость для пользователей, что те зарабатывают. До тех пор, пока человек не перечислит мошенникам действительно крупную сумму.

Условно говоря, если в обороте 100-200 долл. – прибыль "капает" и ее даже можно вывести. Но как только инвестор расслабился и забросил в пирамиду 5-10-20 тыс. долл., начинаются какие-то сбои с выплатами, поддержка компании перестает отвечать на вопросы и деньги улетучиваются в неизвестность.

Если случилось нечто подобное, необходимо обращаться с жалобами в НКЦФБР и НБУ. Несмотря на то, что проект вряд ли попадает в их сферу ответственности, реакция (любая) со стороны регуляторов финрынка лишней не будет.

Обязательно следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве и с требованием открыть уголовное производство по статье 190 Уголовного Кодекса.

Финальный этап – подача иска в суд. Но не стоит забывать, что судебное разбирательство возможно только при условии, что проект, подозреваемый в мошеннических действиях, существует не только на бумаге, а зарегистрирован как юрлицо, пусть и не в Украине.

Для суда как раз пригодятся обращения в Нацкомиссию по ценным бумагам и Нацбанк, а также любая другая доказательная база: переписки и записи разговоров с представителями обвиняемой стороны, документы, подтверждающие переводы средств и т.д.

По данным Opendatabot в 2024 году до суда дошло порядка 24% всех уголовных производств, связанных с мошенничеством. Какая часть из них закончилась в пользу истцов – история умалчивает.