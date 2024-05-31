Мошенники похищают аккаунты в мессенджерах: рассылают сообщения с просьбой проголосовать за детей

Злоумышленники используют новую схему, чтобы получить доступ к аккаунтам украинцев в мессенджерах. Мошенники рассылают сообщения с просьбой проголосовать за детей в конкурсах искусства.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что сообщения могут поступать от знакомых людей, поэтому украинцев просят быть особенно внимательными.

"Не переходите по ссылкам и не вводите никаких данных, даже если вас об этом просит "друг"", - отмечают в Госспецсвязи.

Там подчеркивают, что если вы все же перешли по ссылке и ввели свои данные, ваш аккаунт может быть скомпрометирован.

Что делать, если ваш аккаунт скомпрометирован:

В Госспецсвязи советуют украинцам в случае взлома аккаунта следовать следующим советам:

Срочно проверьте подключенные к мессенджеру устройства.

Завершите неизвестные сессии.

Удалите аккаунт. Помните, что все ваши сообщения и данные будут потеряны.

Создайте новый аккаунт и включите многофакторную аутентификацию. Как настроить многофакторную аутентификацию, читайте по ссылке.

Как не стать жертвой мошенников

В Госспецсвязи призывают украинцев быть бдительными и не доверять незнакомцам.

"Не переходите по ссылкам, поступающим от подозрительных пользователей. Не вводите свои данные на незнакомых веб-сайтах", - советуют в ведомстве.

Если вы подозреваете, что ваш аккаунт скомпрометирован, немедленно сообщите об этом CERT-UA:

Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд

По данным Офиса генпрокурора, в первом квартале 2024 года было открыто более 24 тыс. уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество". Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В 2023 году было открыто 82,6 тыс. уголовных производств о мошенничестве. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за продолжительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

Напомним, по результатам опроса более 112,9 тысячи интернет-пользователей, 11% украинцев стали жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Так, жертвами стали 13,6% женщин, но только 9,1% мужчин. В то же время чаще преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных) и старше 65 лет (11,5%).

Согласно опросу, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, 14,8% - 500-1000 гривен, 13,8% - 1000-2000 гривен, 17,5% - 2-5 тысяч гривен, а еще четверть опрошенных потеряла более 5 тысяч гривен.

Источник фото: ua.depositphotos.com